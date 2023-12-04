Миланский "Интер" удерживает лидерство в турнирной таблице Серии А.

В воскресенье, 3 декабря, в центральном матче 14-го тура итальянской Серии А "Наполи" встречался с "Интером".

Игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" и завершилась разгромной победой миланского клуба.

Футболисты "Интера" забили первый гол на 44-й минуте - Хакан Чалханоглу отправил мяч в сетку ворот мощным ударом со средней дистанции. На 61-й минуте игры Николо Барелла удвоил преимущество гостей, забив после передачи Лаутаро Мартинеса. Точку в игре на 85-й минуте поставил Маркус Тюрам, забивший третий мяч "Интера" после передачи Хуана Куадрадо.

Видео дня

"Наполи" - "Интер" - 0:3

Голы: Чалханоглу 44, Барелла 62, Тюрам 85

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Натан (Дзербин 87), Лоботка (Зелински 75), Ангисса, Элмас (Линдстрем 75), Политано (Распадори 68), Осимхен, Кварацхелия

"Интер": Зоммер, Дармиан (Биссек 86), Де Фрай (Аугусто 18), Ачерби, Думфриз (Куадрадо 78), Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Фраттези 77), Димарко, Тюрам (Арнаутович 86), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Элмас 59, Ангисса 74, Ррахмани 77 - Дармиан 78, Тюрам 86

Обзор матча:

Миланский "Интер" набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Наполи" с 24 баллами идет на пятой позиции.

В следующем туре чемпионата Италии "Интер" сыграет против "Удинезе", а "Наполи" встретится с "Ювентусом".

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