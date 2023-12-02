В субботу, 2 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А "Дженоа" принимала "Эмполи".
Игра проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась вничью.
Счет в игре открыли хозяева поля - на 37-й минуте встречи Руслан Малиновский мощным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника. "Эмполи" удалось сравнять счет на 67-й минуте - после передачи Виктора Коваленко гол забил Маттео Канчелльери.
"Дженоа" - "Эмполи" - 1:1
Голы: Малиновский, 37 - Канчелльери, 67
"Дженоа" за 15 сыгранных матчей набрала 15 очков и занимает 15-ю позицию в турнирной таблице итальянской Серии А. "Эмполи" с 11 баллами идет на 17-й строчке.
В следующем туре чемпионата Италии "Дженоа" встретится с "Монцой", а "Эмполи" померяется силами с "Лечче".