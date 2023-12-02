Руслан Малиновский забил во втором матче подряд в составе "Дженоа".

В субботу, 2 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А "Дженоа" принимала "Эмполи".

Игра проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась вничью.

Счет в игре открыли хозяева поля - на 37-й минуте встречи Руслан Малиновский мощным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника. "Эмполи" удалось сравнять счет на 67-й минуте - после передачи Виктора Коваленко гол забил Маттео Канчелльери.

Видео дня

"Дженоа" - "Эмполи" - 1:1

Голы: Малиновский, 37 - Канчелльери, 67

"Дженоа" за 15 сыгранных матчей набрала 15 очков и занимает 15-ю позицию в турнирной таблице итальянской Серии А. "Эмполи" с 11 баллами идет на 17-й строчке.

В следующем туре чемпионата Италии "Дженоа" встретится с "Монцой", а "Эмполи" померяется силами с "Лечче".

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