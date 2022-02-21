У Артема серьезная травма.

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик получил серьезное повреждение.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

24-летний бомбардир во время работы со штангой в тренажерном зале повредил грудную мышцу. По предварительным прогнозам врачей, Артему предстоит операция. Ориентировочно 5-6 недель Довбик будет вне тренировочного процесса.

24 марта украинская сборная проведет поединок против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

За сборную Украины Довбик в целом провел 6 матчей, в которых забил 2 гола. Дебютный был в ворота Швеции на Евро-2020, а другой - боснийцам в противостоянии отборочного цикла на ЧМ-2022.

Александр Петраков может вызвать в сборную партнера Довбика по "Днепру-1".

Шотландия - Украина: судьбоносный матч отбора на ЧМ-2022