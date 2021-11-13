Англия разгромила Албанию и почти гарантировала себе путевку на мировое первенство.

Сборная Англии в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 дома разгромила сборную Албании со счетом 5:0.

Форвард англичан Гарри Кейн в этом матче оформил хет-трик. Один из его голов стал настоящим шедевром.

В конце первого тайма после подачи углового Кейн оторвался от соперника и нанес эффектный удар в падении "боковым ножницами", вонзив мяч под перекладину.

Отметим, что Кейн побил рекорд Уэйна Руни по голам за сборную Англии в официальных матчах (39 против 37 у Руни). По общему количеству голов он делит четвертое место (44 мяча), отставая от Руни на 9 голов.

Сборная Англии в отборе на ЧМ-2022

В девяти матчах квалификации сборная Англии набрала 23 очка (7 побед и 2 ничьих) и за тур до финиша на 3 очка опережает Польшу и на 8 следующего ближайшего конкурента Албанию.

Англичане практически гарантировали себе первое место в группе, так как в последнем туре 15 ноября им достаточно будет не проиграть сборной Сан-Марино

Автор: Антон Дударь