Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук подвели итоги матча с финнами.

Футболисты сборной Украины Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук поделились своими впечатлениями после победы над Финляндией в квалификации ЧМ-2022.

"Мы не имели права на ошибку. Мы не думали о следующем сопернике, нам надо было брать три очка, чтобы сохранить шансы на путевку на чемпионат мира", - подчеркнул Пятов, передает официальный сайт УАФ.

Он также прокомментировал свой сотый матч в футболке сборной:

"Очень приятно, что мне удалось сыграть столько матчей, я даже не мечтал об этом в 2007 году, когда начинал выступления за национальную команду. Благодаря поддержке партнеров и доверии тренеров я достиг такой отметки".

Ярмоленко, которого цитирует сайт телеканалов "Футбол 1,2,3", подчеркнул, что игра была тяжелой:

"Наконец-то эти ничьи закончились. Мы победили. Хочу поздравить всех наших болельщиков, тренерский штаб, игроков, была тяжелая игра. Мы добыли важных 3 очка. Финляндия - организованная команда, которая знает за счет чего добывать очки. Было очень тяжело, особенно во втором тайме".

Также Ярмоленко пошутил о том, что забил гол ударом с правой ноги:

"После Франции я сказал, что, возможно, до сорока забью с правой, но получилось немножко раньше. Будем работать. Возможно, еще головой начну забивать".

Яремчук подчеркнул, что этот матч был во многом ключевым:

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"Я думаю, это был решающий матч. Едем с хорошим настроением во Львов. То, что финны начали агрессивно, для нас так было лучше. Мы очень хорошо готовы к контратакам. В первом тайме мы выходили в хорошие контратаки. Отдавали инициативу сопернику, поэтому было много свободных зон. Наш план сработал".

"После пропущенного гола было сложно. В голове была мысль, что опять оборону будет сложно вскрыть. Они сейчас закроются, но очень хорошо, что мы нашли хороший момент и реализовали", - добавил форвард.

Финляндия - Украина: итоги матча

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 одержала первую победу. У "желто-синих" в активе 8 очков после шести матчей. У Финляндии 5 очков и на один поединок меньше. У Боснии и Герцеговины тоже 5 матчей, но 6 очков.

Украина до этого поединка 5 матчей подряд играла вничью в отборе на ЧМ.

Андрей Пятов провел свой 100-й матч за сборную Украины. Больше Пятова за украинскую команду сыграли только Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111) и Андрей Ярмоленко (102). 100 матчей также в активе Руслана Ротаня.

В возрасте 37 лет и 103 дней Пятов стал самым возрастным футболистом в истории сборной Украины. Он побил рекорд Тимощука.

Следующий матч отбора Украина сыграет 12 октября дома против Боснии и Герцеговины.

Автор: Антон Дударь