Сергей Ребров считает, что во время войны нельзя занять нейтральную позицию.

Бывший тренер "Динамо", а ныне наставник "Аль-Айна" (ОАЭ) Сергей Ребров поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который не выражал свою позицию по поводу нападения России на Украину. Тимощук при этом живет в Санкт-Петербурге и работает помощником тренера "Зенита".

Реброва цитирует "Команда №1".

"К сожалению, существует категория людей, которые понимают, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Возможно, у кого-то из них и есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают и сидят молча. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине…

Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью – и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, дескать, пару недель, выжду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очистится от таких людей", – сказал Ребров.

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