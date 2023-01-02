ПСЖ потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

В воскресенье, 1 января, в поединке 17-го тура Лиги 1 ПСЖ встречался с "Лансом".

Встреча проходила на стадионе "Боллар-Делелис" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче был забит на 5-й минуте - отличился хавбек "Ланса" Пшемыслав Франковски. Парижане сравняли счет спустя три минуты - забил Уго Экитике, который вышел в основном составе в отсутствие звезд ПСЖ Лионеля Месси и Неймара.

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На исходе получаса игры "Ланс" вновь вышел вперед: Секо Фофана отдал потрясающий пас на Луа Опенде, который без проблем переиграл Доннарумму.

В начале второго тайма Алексис Клод-Морис забил третий гол в ворота ПСЖ, укрепив преимущество "Ланса".

"Ланс" - ПСЖ - 3:1

Голы: Франковски, 5, Опенда, 28, Клод-Морис, 48 - Экитике, 8

"Ланс": Самба, Градит, Данзо, Медина, Франковски, Фофана (Пореба, 90+4), Абдул Самед, Айдара, Сотока, Опенда (Саид, 73), Клод-Морис (Онана, 73)

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Хакими, Руис (Витинья, 58), Данилу (Сарабия, 58), Верратти, Солер (Гарби, 78), Экитике (Заир-Эмери, 73), Мбаппе

Предупреждения: Абдул Самед, Градит - Хакими, Гарби, Верратти

Обзор матча:

Стоит отметить, что ПСЖ впервые уступил в этом сезоне. В Лиге 1 до этой встречи клуб из Парижа выиграл 14 матчей и дважды сыграл вничью. В розыгрыше Лиги чемпионов парижане четырежды смогли обыграть соперников и два раза поделили очки.

Благодаря этому результату "Ланс" набрал 40 очков и сократил отставание в турнирной таблице от парижского клуба до четырех баллов.

В следующем туре ПСЖ сыграет против "Анже", а "Ланс" померяется силами со "Страсбургом". Оба матча запланированы на 11 января.

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