ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции.

В среду, 28 декабря, состоялся поединок 16-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ встречался со "Страсбургом".

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась минимальной победой хозяев поля.

Футболистам ПСЖ удалось относительно быстро открыть счет в игре - на 14-й минуте забил центральный защитник парижан Маркиньос, ассистировал ему нападающий Неймар. Первый тайм завершился в пользу ПСЖ, но в начале второго все изменилось. На 51-й минуте хозяева пропустили после автогола того же Маркиньоса.

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В самой концовке матча хозяева смогли вырвать победу благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте.

ПСЖ - Страсбург - 2:1

Голы: Маркиньос, 14, Мбаппе, 90+6, пен - Маркиньос, 51, аг

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битшиабу (Хакими, 79), Верратти, Витинья (Сарабия, 73), Фабиан, Неймар, Мбаппе, Экитике (Солер, 73)

Страсбург: Селс, Дюкуре, Наймси, Джику, Перрин, Мохамаду (Сиссоко, 77), Прчич (Ахолоу, 65), Беллегарде, Томассон, Гамейро (Диалло, 77), Аджорк

Удален: Неймар, 65

Обзор матча:

Добавим, что на 63-й минуте парижский клуб остался в меньшинстве, когда Неймар за пару минут получил две желтые карточки и был удален. Стоит отметить, что второй "горчичник" игрок получил за откровенную симуляцию. Бразилец картинно "нырнул" в штрафной площади соперника и получил вторую желтую карточку.

За этот эпизод Неймар подвергся жесткой критике со стороны фанатов ПСЖ в социальных сетях:

"Позорная выходка Неймара, чтобы выпросить пенальти. Это был явный "нырок"

"Боже, Неймар… Его "нырок" получился таким кривым… Хорошо, что его за это удалили. Он хороший игрок, но делает такие вещи, фу"

"Думаю, Неймар мог бы стать профессиональным ныряльщиком в воду на следующих Олимпийских играх"

После 16 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 44 баллами в активе. "Страсбург" идет на 19-й строчке с 11 очками.

В следующем туре парижане сыграют на выезде с "Лансом", матч состоится 1 января. "Страсбург" примет "Труа", игра запланирована на 2 января.

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