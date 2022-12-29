В среду, 28 декабря, состоялся поединок 16-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ встречался со "Страсбургом".
Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась минимальной победой хозяев поля.
Футболистам ПСЖ удалось относительно быстро открыть счет в игре - на 14-й минуте забил центральный защитник парижан Маркиньос, ассистировал ему нападающий Неймар. Первый тайм завершился в пользу ПСЖ, но в начале второго все изменилось. На 51-й минуте хозяева пропустили после автогола того же Маркиньоса.
В самой концовке матча хозяева смогли вырвать победу благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте.
ПСЖ - Страсбург - 2:1
Голы: Маркиньос, 14, Мбаппе, 90+6, пен - Маркиньос, 51, аг
ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битшиабу (Хакими, 79), Верратти, Витинья (Сарабия, 73), Фабиан, Неймар, Мбаппе, Экитике (Солер, 73)
Страсбург: Селс, Дюкуре, Наймси, Джику, Перрин, Мохамаду (Сиссоко, 77), Прчич (Ахолоу, 65), Беллегарде, Томассон, Гамейро (Диалло, 77), Аджорк
Удален: Неймар, 65
Обзор матча:
Добавим, что на 63-й минуте парижский клуб остался в меньшинстве, когда Неймар за пару минут получил две желтые карточки и был удален. Стоит отметить, что второй "горчичник" игрок получил за откровенную симуляцию. Бразилец картинно "нырнул" в штрафной площади соперника и получил вторую желтую карточку.
За этот эпизод Неймар подвергся жесткой критике со стороны фанатов ПСЖ в социальных сетях:
- "Позорная выходка Неймара, чтобы выпросить пенальти. Это был явный "нырок"
- "Боже, Неймар… Его "нырок" получился таким кривым… Хорошо, что его за это удалили. Он хороший игрок, но делает такие вещи, фу"
- "Думаю, Неймар мог бы стать профессиональным ныряльщиком в воду на следующих Олимпийских играх"
После 16 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 44 баллами в активе. "Страсбург" идет на 19-й строчке с 11 очками.
В следующем туре парижане сыграют на выезде с "Лансом", матч состоится 1 января. "Страсбург" примет "Труа", игра запланирована на 2 января.