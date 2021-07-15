Виллиан вернулся после отдыха с лишним весом.

Фанаты лондонского "Арсенала" высмеяли бразильского нападающего Виллиана, который вернулся из отпуска с лишним весом.

В рамках подготовки к сезону "канониры" провели контрольный матч против "Хиберниана". Виллиан вышел на эту игру в стартовом составе и был заменен в перерыве. Его физическая форма при этом озадачила болельщиков.

Круглый живот экс-игрока "Шахтера" обсуждают в Twitter.

"Это не может быть Виллиан".

"Виллиан во время отпуска был на диете Эдена Азара".

"Мне кажется в этом сезоне "Арсеналу" придется выдать Виллиану футболку с размером побольше", "На втором месяце беременности", "У Виллиана пивной живот? До чего его довел "Арсенал", "Это правда или фотошоп?", "У меня на глазах слезы", - также пишут фанаты.

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Виллиан: карьера после "Шахтера"

Виллиан покинул "Шахтер" в феврале 2013 года, перейдя в российский "Анжи" за 35 миллионов евро. А уже через полгода бразилец стал игроком "Челси".

В составе "Челси" в активе Виллиана 338 матчей и 63 гола во всех турнирах.

Летом 2020-го бразилец на правах свободного агента подписал трехлетний контракт с "Арсеналом". В прошлом сезоне он забил 1 гол в 35 матчах за "канониров".

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Автор: Антон Дударь