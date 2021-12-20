Авторитетный портал Transfemarkt обновил данные о стоимости футболистов Украинской Премьер-лиги.
Рейтинг опубликован на transfermarkt.com.
Самым дорогим футболистом УПЛ по-прежнему остается Виктор Цыганков. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В топ-10 входят четыре футболиста "Динамо" и шесть представителей "Шахтера".
1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 25 млн евро
2. Додо ("Шахтер") - 20 млн евро
3. Тете ("Шахтер") - 20 млн евро
4. Манор Соломон ("Шахтер") - 18 млн евро
5. Виталий Миколенко ("Динамо") - 17 млн евро
6. Педриньо ("Шахтер") - 17 млн евро
7. Илья Забарный ("Динамо") - 13 млн евро
8. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 11 млн евро
9. Марлон ("Шахтер") - 10 млн евро
10. Николай Шапаренко ("Динамо") - 10 млн евро
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Отметим, что самым дорогим украинским вратарем теперь является Георгий Бущан. Динамовец подорожал до 9 миллионов евро и обошел в рейтинге Анатолия Трубина из "Шахтера" (8 миллионов).
Украинская Премьер-лига: итоги осенней части сезона
- "Шахтер" ушел на перерыв в роли лидера турнира (47 очков), на 2 пункта опережая "Динамо". В тройку лидеров после 18 туров также входит "Днепр-1" (40 очков).
- Главным аутсайдером УПЛ является "Мариуполь", у которого 8 очков.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 14 голов