В топ-10 входят только игроки "Динамо" и "Шахтера".

Авторитетный портал Transfemarkt обновил данные о стоимости футболистов Украинской Премьер-лиги.

Рейтинг опубликован на transfermarkt.com.

Самым дорогим футболистом УПЛ по-прежнему остается Виктор Цыганков. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В топ-10 входят четыре футболиста "Динамо" и шесть представителей "Шахтера".

1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 25 млн евро

2. Додо ("Шахтер") - 20 млн евро

3. Тете ("Шахтер") - 20 млн евро

4. Манор Соломон ("Шахтер") - 18 млн евро

5. Виталий Миколенко ("Динамо") - 17 млн евро

6. Педриньо ("Шахтер") - 17 млн евро

7. Илья Забарный ("Динамо") - 13 млн евро

8. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 11 млн евро

9. Марлон ("Шахтер") - 10 млн евро

10. Николай Шапаренко ("Динамо") - 10 млн евро

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Отметим, что самым дорогим украинским вратарем теперь является Георгий Бущан. Динамовец подорожал до 9 миллионов евро и обошел в рейтинге Анатолия Трубина из "Шахтера" (8 миллионов).

Украинская Премьер-лига: итоги осенней части сезона

"Шахтер" ушел на перерыв в роли лидера турнира (47 очков), на 2 пункта опережая "Динамо". В тройку лидеров после 18 туров также входит "Днепр-1" (40 очков).

Главным аутсайдером УПЛ является "Мариуполь", у которого 8 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 14 голов

Автор: Антон Дударь