Попасть на матчи можно, купив билет с помощью карты "ЄПідтримка"

Грядущей весной футбольный клуб "Металлист" обещает вновь стать главным ньюзмейкером украинского футбола.

Об этом сообщается на сайте ФК "Металлист".

Подтверждение тому — количество билетов, проданных на 2 самых ожидаемых матча второй части сезона 2021/2022.

На игру 1/4 Кубка Украины против бронзового призера УПЛ и одной из сильнейших команд страны луганской "Зари" (1 марта, 19:30) уже продано 22 300 билетов. Отмечается, что этот поединок станет первым официальным для клуба за три с лишним месяца.

"На Metalist All-Star Game (28 мая, 18:00), в котором нынешний состав нашей команды сыграет против легенд харьковского клуба 2005-2013 годов — продано 27 800. В этот вечер харьковчан ждет неповторимое событие, которому не найти аналогов в истории украинского футбола!

Клейтон Шавьер, Кристиан Вильягра, Марко Девич, Эдмар и другие суперзвезды отечественного футбола вновь выйдут на поле нашего "Паучка"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на оба события можно приобрести в кассе номер 1 стадиона "Металлист", а также из любой точки мира онлайн.

"Напоминаем, что на игру "Металлист" — "Заря" и Metalist All-Star Game действуют сезонные абонементы. Также попасть на матчи можно, купив билет с помощью карты "ЄПідтримка". С ценами на билеты на долгожданные матчи можно ознакомиться на схемах ниже. Только Харьков! Только победа!", - подчеркнули в клубе.