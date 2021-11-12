Павелко заверил, что УАФ не тратила деньги налогоплательщиков на выплаты премий.

Андрей Павелко рассказал, какими средствами Украинская ассоциация футбола покрывает расходы на сборные.

Как заявил в интервью радио НВ президент УАФ Андрей Павелко, за последние пять лет организацией не было потрачено на сборные ни одной гривны из государственного бюджета.

"Украинский футбол не имеет финансирования от госбюджета. За последние пять лет на нашу сборную, которая готовилась и вышла на Евро, было потрачено более одного миллиарда гривен, и не было потрачено ни единой государственной гривны", - сказал он.

Читайте такжеЗнаменитый экс-игрок сборной Украины высказался о матче с БолгариейПавелко добавил, что все деньги, которые были потрачены на финансирование деятельности УАФ были получены от УЕФА, ФИФА, спонсоров и партнеров. Деньги налогоплательщиков не использовались на выплату премиальных футболистам.

"Да, были доходы от УЕФА, в том числе премия за выступление. Но это не компенсировало всю сумму. У нас есть бюджет, который состоит из поступлений от УЕФА и ФИФА, спонсоров и партнеров. Но государственных денег там нет. Могу заверить болельщиков, что наши футболисты, когда получают премии, не пользуются деньгами налогоплательщиков.

Они, наоборот, платят очень большие налоги. Со всех премий мы заплатили налоги. Нас аудируют аудиторы из BIG 4. Раньше это были KPMG, теперь это Ernst&Young. Мы очень открыты в этом смысле, все наши финансовые доходы и расходы", - резюмировал Павелко.

Напомним, вчера, 11 ноября национальна сборная Украины сыграла товарищеский матч против сборной Болгарии. Игра проходила в Одессе и завершилась со счетом 1:1.

Сборная Украины: матчи в ноябре

Сборная Украины сыграла 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии.

16 ноября Украина сыграет в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ-2022.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

Андрей Павелко: работа в УАФ

3 января 2015 года стал исполняющим обязанности главы Федерации футбола Украины.

6 марта 2015 года Павелко был избран президентом Украинской ассоциации футбола.

В 2017 году был переизбран на второй срок.

Член Исполнительного комитета УЕФА с 7 февраля 2019 года.

Автор: Владимир Медяник