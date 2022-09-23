Андрей Лунин может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Вратарь мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал немецкую "Баварию".

Как сообщает Todofichajes.com, руководство мюнхенского гранда рассматривает украинца в качестве замены легендарному Мануэлю Нойеру.

Идея мюнхенцев состоит в том, чтобы со следующего сезона давать Лунину больше игрового времени, постепенно отводя Нойера в резерв.

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Источник отмечает, что украинец - не единственный вариант "Баварии" на эту позицию, в клубе предпочли бы видеть немецкого голкипера. Однако, хорошего варианта на рынке сейчас нет. Следовательно, обсуждение кандидатуры Лунина стали более основательными.

Напомним, Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще летом 2018 года, но с тех пор сыграл в составе мадридцев лишь 5 матчей. Украинец проигрывает конкуренцию 30-летнему бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа.

В начале сезона главный тренер мадридцев Карло Анчелотти обещал украинцу больше игровой практики, по прежнему считая основным голкипером Тибо Куртуа. Пока Лунин в новом сезоне в официальных матчах "Реала" еще не играл.

Добавим, что "Бавария" является самым титулованным клубом Германии и одним из самых титулованных клубов мира. Мюнхенцы 32 раза становились чемпионами Германии, что является абсолютным рекордом страны, а также выигрывали шесть раз Лигу чемпионов.

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