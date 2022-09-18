"Бавария" не смогла взять очки в игре против скромного "Аугсбурга".

В субботу, 17 сентября, в рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" принимал мюнхенскую "Баварию". Встреча прошла на стадионе "WWK Арена" в Аугсбурге и завершилась сенсационной победой хозяев поля со счетом 1:0.

На 59-й минуте отличился нападающий "Аугсбурга" Мергим Бериша, ему ассистировал защитник Иагу Бордуши - это оказался единственный гол в матче.

У мюнхенцев было подавляющее преимущество по владению мячом - 76% на 24%.

"Аугсбург" - "Бавария" - 1:0

Гол: Бериша, 59

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Бавария" не может одержать победу в Бундеслиге уже на протяжении четырех туров.

Не сумев отличится в воротах соперника, "Бавария" прервала свою рекордную серию, передает ESPN Stats & Info. Ранее мюнхенский клуб даже в случае неудачных результатов не уходил с поля без забитого гола на протяжении 87 игр чемпионата Германии. Это абсолютный рекорд Бундеслиги.

Примечательно, что восемь лет назад все тот же "Аугсбург" прервал предыдущую подобную серию мюнхенской команды - тогда она насчитывала 65 матчей.

Вероятно, "Бавария" еще долго будет испытывать некоторые проблемы в атаке после ухода в "Барселону" Роберта Левандовски.

Плохими результатами "Баварии" воспользовалась "Боруссия" Дортмунд. "Шмели" в рамках 7-го тура в дерби одолели "Шальке" со счетом 1:0.

"Боруссия" Дортмунд - "Шальке" - 1:0

Гол: Мукоко, 79

Обзор матча:

Благодаря этой победе "Боруссия" вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе дортмундцев 15 очков.

"Бавария" с 12 баллами занимает 4-ю позицию, а "Аугсбург" набрал девять очков и занимает 11-е место.

Напомним, во вторник, 13 сентября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Бавария" разбила "Барселону".

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