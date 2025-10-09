С начала этого сезона прошло всего несколько месяцев, но он стал первой звездой-миллиардером в истории футбола.

Футболист Криштиану Роналду, в свои 40 лет, всё ещё вовсю вращается в высших эшелонах футбола, зарабатывая огромные суммы, став первой футбольной звездой-миллиардером, и тратя их на шикарные суперкары. Об этом пишет supercarblondie.

Отмечается, что перейдя из британского "Манчестер Юнайтед" в испанский "Реал Мадрид" и "Ювентус", а также в саудовский клуб Про-лиги "Аль-Наср", он получил контракты, которые подтверждают его претензию на звание величайшего футболиста всех времён. Но его последний контракт с "Аль-Насром" приблизил его к статусу миллиардера, что нашло отражение в его коллекции автомобилей.

После второго сезона в "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подписал с "Аль-Насром" гигантский контракт стоимостью около 230 миллионов долларов в год. Это быстро обеспечило ему новый частный самолет стоимостью 73 миллиона долларов, который будет доставлять его на тренировки и матчи из его комфортабельного особняка в Дубае, а также в его дом на Мадейре, Португалия.

Срок действия контракта истек в 2025 году, и он продлил контракт с саудовским клубом до 2027 года, по сообщениям, на дополнительные 460 миллионов долларов в год. С начала этого сезона прошло всего несколько месяцев, но он стал первой звездой-миллиардером в истории футбола. Для сравнения: только Леброн Джеймс, Майкл Джордан, Роджер Федерер и Тайгер Вудс добились статуса миллиардера благодаря спорту.

Самым известным является то, что Криштиану Роналду - преданный поклонник Bugatti и один из немногих людей на планете, владеющих редкими моделями французского производителя.

Отмечается, что его Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse воплощает его любовь к бренду: он, по-видимому, купил второй суперкар этой серии - или отреставрировал оригинальный - после того, как его телохранитель разбил первый. Кроме того, в его гараже есть редкий Centodieci, единственный в своём роде из десяти. Криштиану Роналду в свободное время ездит на этих автомобилях, включая редкие суперкары Bugatti и внедорожники Mansory.

Что касается гиперкаров, футболист также владеет Chiron, Ferrari Monza SP1 и F12 TDF, McLaren Senna, Chevrolet Camaro, Lamborghini Aventador и Ferrari Daytona SP3, напоминающей космический корабль.

Кроме того, ему нравятся роскошные внедорожники. Mansory уже дарила Криштиану Роналду автомобили, в частности, G-Wagen, который был замечен в Дубае и, по-видимому, служил ему повседневной машиной. Линейка внедорожников становится всё шире: футболист-миллиардер пополнил свою коллекцию Rolls-Royce Cullinan и Phantom Drophead, Bentley Continental GT и BMW XM Red Label.

Ранее Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. 40-летний португальский футболист, который сейчас выступает за Аль-Наср, в отношениях с ней уже 9 лет.

Ювелирный эксперт Максвелл Стоун отметил, что Роналду превзошел все ожидания и сделал предложение с роскошным бриллиантом овальной огранки весом 30 карат.

