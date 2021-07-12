Ярославский на финале ЕВРО-2020 пообщался с Калленом, Андреем Шевченко и Джоковичем.

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, занимающийся возрождением знаменитого харьковского клуба «Металлист», побывал на финальном поединке Евро-2020.

На его Facebook-странице опубликованы фото с супругой Мариной и детьми и со спортивными знаменитостями.

«Продвигаем «Металлист» в Европе и кубком Чемпионата Европы напоминаем о клубных еврокубках!», — назвал Ярославский свой пост, который сопроводил фотографиями.

На одной из них он с Мартином Калленом, одним из ключевых функционеров УЕФА и директором Евро-2012. В свое время тот проверял созданную Ярославским футбольную инфраструктуру Харькова на соответствие высоким европейским стандартам. Как известно, благодаря $300 млн. инвестиций Ярославского в строительство стадиона, аэропорта, тренировочного лагеря, 5* отеля под штаб-квартиру УЕФА Харьков стал одним из принимающих городов турнира.

Другое фото Ярославского — с Андреем Шевченко, легендарным футболистом, а ныне — главным тренером сборной Украины. Его украинцы недавно назвали человеком, который сделал наибольший вклад в развитие отечественного футбола. Кстати, Ярославский, который в 2005-2012 гг. уже один раз вывел харьковский «Металлист» из первой лиги на еврокубковый уровень, также находится в списке самых влиятельных футбольных деятелей Украины.

Там же на «Уэмбли» бизнесмен встретился и с легендой большого тенниса — Новаком Джоковичем. «Великий серб», как называют его в спортивных кругах, одержал победу на Уимблдоне в шестой раз и в третий раз подряд, тем самым повторив достижение Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Ранее интернет буквально взорвала новость о том, как на матче Англия-Дания Ярославский обсуждал возрождение «Металлиста» с президентом УЕФА Александром Чефериным, с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом и даже с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Сейчас Ярославский вкладывает деньги в восстановление стадиона «Металлист», тренировочной базы и футбольной академии, чтобы харьковские футбольные объекты были пригодны к приему матчей высочайшего уровня и прошли соответствующую сертификацию. Объем нынешних вложений Александра Ярославского уже превысил 160 млн грн. Помимо этого бизнесмен активно помогает усилить футбольный клуб «Металлист», привлекая в его состав новых игроков.

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Автор: Иван Бойко