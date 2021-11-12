Курьезный эпизод произошел во время матча Бразилия - Колумбия.

Бывшему полузащитнику "Шахтера" Фреду, который сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед", досталось в матче квалификации ЧМ-2022 Бразилия - Колумбия.

В одном из игровых эпизодов матча Фред получил мячом по лицу, причем от партнера по команде - полузащитника Каземиро.

Футболист "Реала" пытался выбить мяч и с близкого расстояния "зарядил" прямо в лицо Фреду.

Отметим, что в матче против колумбийцев Фред провел на поле 45 минут. В перерыве он был заменен. Для экс-игрока "Шахтера" (за "горняков" он выступал с 2013 по 2018 годы) это был 21-й матч в футболке бразильской сборной.

Сборная Бразилии победила в этом матче со счетом 1:0 и досрочно гарантировала себе выход на чемпионат мира.

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Квалификация на ЧМ-2022: что нужно знать

Южной Америке было предоставлено четыре прямых путевки на чемпионат мира, а также еще одна команда с пятого места поборется за путевку на турнир в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Формат отборочного турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущими циклами - в рамках двухкругового турнира без разделения на группы каждая команда сыграет с каждым из девяти соперников два раза - дома и в гостях.

Отборочные матчи в Южной Америке стартовали 9 октября 2020 года, а завершатся 29 марта 2022 года.

В топ-пятерку на данный момент входят команды Бразилии, Аргентины, Эквадора, Чили и Колумбии.

Автор: Антон Дударь