Гол хавбека "Лиона" принес бразильцам победу в матче с Колумбией.

В пятницу, 12 ноября, в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Бразилии играла против сборной Колумбии. Центральный поединок игрового дня завершился минимальной победой хозяев поля.

Победный гол в составе бразильцев забил полузащитник французского "Лиона" Лукас Пакета.

Бразилия - Колумбия - 1:0

Гол: Пакета, 72

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро, Фред (Винииус, 46), Каземиро, Пакета (Фабиньо, 86), Рафинья (Антони, 64), Жезус (Кунья, 64), Неймар.

Колумбия: Оспина, Муньос (Родригес, 78), Санчес, Тесильо, Мохика (Куэльяр, 55), Лерма, Барриос (Муриэль, 78), Морено, Куадрадо, Сапата (Борха, 66), Диас (Мартинес, 66).

Предупреждения: Фред, Неймар, Каземиро, Винисиус — Мохика, Барриос, Куадрадо.

Обзор матча:

Свой следующий матч в рамках квалификации на ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет против сборной Аргентины 17 ноября. Колумбия в этот же день в родных стенах будет принимать Парагвай.

Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 11 ноября, положение командПосле 12 игр Бразилия набрала 34 очка и уверенно лидирует в отборочной группе ЧМ-2022, опережая Аргентину на девять баллов, но у аргентинцев есть игра в запасе. У Колумбии 16 очков и пятое место.

Квалификация на ЧМ-2022: что нужно знать

Южной Америке было предоставлено четыре прямых путевки на чемпионат мира, и еще одна команда с пятого места поборется за право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Формат отборочного турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущими циклами. Будет проведен двухкруговой турнир без разделения на группы, в котором каждая команда сыграет с каждым из 9 соперников два раза - дома и в гостях.

Отборочные матчи в Южной Америке стартовали 9 октября 2020 года, а завершатся 29 марта 2022 года.

Автор: Владимир Медяник