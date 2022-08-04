Румынский специалист проанализировал игру своих подопечных в поединке с австрийским коллективом.

В среду, 3 августа, в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" одержало победу над "Штурмом" со счетом 1:0.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал результат поединка с австрийским клубом.

"Соперник начал очень быстро и пытался создать нам проблемы. Но нам удалось выстоять перед их прессингом и играть в футбол, контролируя мяч. Соперники оборонялись очень хорошо и плотно, так что могу сказать, что матч был сложным для нас. Однако он был тяжелым также и для "Штурма".

Они находятся в лучшем игровом ритме, уже начали чемпионат, а у нас возникли некоторые проблемы перед поединком, когда Цыганков сообщил, что почувствовал боль, и пришлось его срочно заменить в стартовом составе.

В целом, считаю, мы заслужили этот гол, ведь создали больше моментов. В то время как "Штурм" имел всего один-два шанса в начале игры.

"Фенербахче" и "Штурм" отличаются по стилю игры. Австрийцы очень хорошо физически подготовлены, сильно начали матч. Они сделали ставку на прессинг и длинные передачи, но после десяти минут игры мы поняли, что происходит на поле, и смогли справиться с этим. Впоследствии "Штурм" отошел в оборону на свою половину поля.

Был ли матч сложным? На этом уровне все команды являются сильными соперниками и хорошо готовятся к играм.

Как я уже сказал, считаю, мы заслужили результат. Жаль, что не смогли забить второй мяч. У нас были возможности для этого, но мы не нашли решения для голевого завершения атак.

Важно, как играет весь коллектив. Ведь сегодня может хорошо проявить себя один игрок, а в следующем матче - другой. Поэтому нужно стремиться к организованной и дисциплинированной командной игре.

Не так просто контролировать игру во встрече с такой командой, как "Штурм". Мы смотрели их матчи с "Зальцбургом", "Галатасараем", "Вольфсбергером" и должны были найти решение, как противостоять прессингу", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, ответный матч против "Штурма" команда Мирчи Луческу сыграет 9 августа в Австрии.

Победитель двухматчевого противостояния "Динамо" - "Штурм" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где за путевку в групповой этап сразится с победителем дуэли "Бенфика" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания). Проигравшая команда, в свою очередь, попадет в групповой этап Лиги Европы.

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