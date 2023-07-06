Сборная Испании U21 со счетом 5:1 разгромила Украину и вышла в финал турнира.

В среду, 5 июля, сборная Испании победила Украину в полуфинале молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу.

Главный тренер "Фурии Рохи" Санти Дения прокомментировал результат игры. Он отметил, что в первом тайме его команда сильно страдала из-за Мудрика, но сумела справиться с давлением и добыть нужный результат.

"Идея о владении мячом является главной в нашей игровой модели. Такова она была перед игрой. Мы начали проигрывать, но команда продолжает верить в идею игры. Главное - победа, а не забитые мячи. Сейчас я думаю о восстановлении, в нас будет продолжительная поездка.

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Я счастлив, что Испания дошла до финала, и сейчас важно продолжать совершенствоваться, чтобы подойти к финальному поединку в лучших условиях. Тренеры здесь для того, чтобы попытаться помочь этой группе талантливых игроков.

В первом тайме, когда мяч был открыт на нашем правом фланге, мы страдали из-за Мудрика. Мы старались внести некоторые тактические изменения. Трудно нарушать синергию Миранда и Серхио Гомеса, но команда нуждалась в переменах. Так же как и позиция получившего желтую Баены и Бланко. Возможно, он должен был сделать это чуть раньше.

Перелет в Грузию на финал Евро-2023? У нас все очень хорошо здесь, в Бухаресте. Все идеально, и мы хотели бы сыграть финал здесь, но сейчас пора ехать в Грузию, и мы этому тоже очень рады", - приводит слова Дении Today Times.

Напомним, сборная Испании выиграла у Украины со счетом 5:1. Голами в составе "Фурии Рохи" отличились Руис, Сансет, Бланко, Орос и Гомес. Единственный гол "сине-желтых" забил Артем Бондаренко, который отличился после передачи Михаила Мудрика.

В финале молодежного Евро-2023 сборная Испании сыграет против Англии. Матч состоится в субботу, 8 июля. Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

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