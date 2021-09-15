Роберто Де Дзерби верит, что его подопечные будут прогрессировать.

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от своего дебюта на групповом этапе Лиги чемпионов. Для Де Дзерби первый блин вышел комом, ведь донецкий клуб уступил "Шерифу" с разницей в два мяча.

42-летний итальянский специалист высказался о поражении корреспонденту sport.ua.

"Заменил Тете на Марлоса, потому что Тете не очень хорошо сыграл сегодня. Замену Фернандо на Мудрика планировал до начала матча. Потому что Фернандо тяжело играть 90 минут. А последнюю замену считал нужной на тот момент", - прокомментировал собственные замены по ходу матча Роберто.

"В футболе всегда можно проиграть. Думаю, что сегодня нам очень не везло, а "Шерифу", наоборот, везло. Но если мы проиграли, значит, мы виноваты. Думаю, что в моей команде есть очень много сильных футболистов. Но мы еще не стали сильной командой. Мы только потенциально можем стать такой. Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Считаю, что мы станем сильной командой", - добавил Де Дзерби.

"У нас много сильных молодых футболистов. Тот, кто говорит, что мы уже являемся сильной командой на сегодня, говорит неправду. Но я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать. Думаю, что команда понимает, что я от нее требую. Пока у нас не все хорошо. И это нормально для начала сезона", - завершил мысль наставник.

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"Шериф" - "Шахтер": итоги матча

И для главного тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба, и для наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби это был дебютный поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. А "Шериф" вообще впервые в истории сыграл в групповом раунде ЛЧ.

Вернидуб стал вторым украинским тренером, которому удалось выиграть матч в группе ЛЧ во главе иностранного клуба. Ранее это удавалось только Олегу Протасову с греческим "Олимпиакосом" в сезоне 2003/04.

Андрей Пятов стал 10-м вратарем в истории ЛЧ, которому удалось достичь отметки в 70 матчей в этом турнире.

Во 2-м туре "Шахтер" 28 сентября дома сыграет против "Интера".

Автор: Артем Будрин