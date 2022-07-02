Беньямин Вербич будет играть за киевский клуб в следующем сезоне.

28-летний словенский вингер Беньямин Вербич после 24 февраля выступал на правах аренды за варшавскую "Легию", а теперь вернулся в "Динамо".

Вербич сказал, что Украина ему много дала и он хочет отблагодарить. Его цель - помочь "бело-синим" пробиться в групповой этап ЛЧ. Наконец словенец трогательно обратился к бойцам ВСУ.

"Я очень скучал по ребятам, по "Динамо". Рад был вернуться, увидеть всех почти через пол года. Все помнят, как мы расстались, и поэтому было еще эмоциональнее, когда встретились. Рад снова работать с ними, с нетерпением жду матча. Я был рад видеть всех, надеюсь, они тоже были рады мне... Хорошо, когда ты чувствуешь себя как дома.

Конечно, первый месяц был тяжелым. Особенно когда был матч "Легия" - "Динамо", я увидел всех пацанов и знал, как они страдают, потому что многие из их родных в опасности. Было непривычно играть за другую команду. Мысленно я всегда был с "Динамо". Я рад вернуться сюда. Украина очень много дала мне, и я хотел отплатить ей. Поэтому я постараюсь помочь "Динамо" выйти в Лигу чемпионов.

Что хотел бы сказать воинам, которые защищают Украину? Держитесь, мы с вами. Мы, как сможем, поможем вам победами на футбольном поле. Мы на поле выиграем, а вы там", - приводит слова Вербича официальный сайт "Динамо".

Ранее Вербич помог украинской армии, купив для нее дрон с тепловизором и медикаменты.

Напомним, "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче". Матчи состоятся 20-го и 27 июля. В расположение "бело-синих" прибыл также поляк Томаш Кендзера.

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