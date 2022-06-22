Согласно результатам жеребьевки, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Фенербахче".
Из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, киевский гранд не может сыграть домашний матч квалификации ЛЧ на своем поле.
Поэтому, руководство "бело-синих" приняло решение, что встреча состоится в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Игра запланирована на 20 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени.
Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".
Отметим, что на этой же арене свои матчи проводила национальная сборная Украины в рамках Лиги наций против сборных Армении (3:0) и Ирландии (1:1).
Добавим, что это первый матч "Динамо" в еврокубках с начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.
Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2006/07 уже выбивало стамбульский "Фенербахче" из третьего раунда отбора ЛЧ.