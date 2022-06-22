Киевский гранд сыграет на том же стадионе, где играла свои игры Лиги наций сборная Украины.

Согласно результатам жеребьевки, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Фенербахче".

Из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, киевский гранд не может сыграть домашний матч квалификации ЛЧ на своем поле.

Поэтому, руководство "бело-синих" приняло решение, что встреча состоится в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Игра запланирована на 20 июля, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

Отметим, что на этой же арене свои матчи проводила национальная сборная Украины в рамках Лиги наций против сборных Армении (3:0) и Ирландии (1:1).

Добавим, что это первый матч "Динамо" в еврокубках с начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2006/07 уже выбивало стамбульский "Фенербахче" из третьего раунда отбора ЛЧ.

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