ПСЖ готов заплатить за Душана Влаховича 80 миллионов евро.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Сербии Душан Влахович близок к переезду в чемпионат Франции.

В услугах звездного серба заинтересован ПСЖ. В парижском клубе считают, что Душан может стать заменой Килиану Мбаппе, который хочет перейти в мадридский "Реал".

Однако, как информирует Marca, ультрас ПСЖ категорически против трансфера Влаховича.

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Сообщается, что фанаты собрались возле домашнего стадиона парижан "Парк Де Пренс" и сфотографировались с плакатом: "Если ты приедешь, мы отрежем три твоих пальца".

Этот месседж ультрас ПСЖ посылают Душану Влаховичу в связи с инцидентом, который случился после одного из матчей сборной Сербии. Влахович сделал фото с партнерами по команде и показал жест, указывающий на господство Сербии над Косово, а также символизирующий геноцид в Косово во время войны 1999 года.

Кроме того, Влахович вместе с некоторыми партнерами по сборной сфотографировались в футболках с картой своей страны, включающей Косово.

Из этого всего следует, что Душан не совершил этот жест случайно, а продемонстрировал свою позицию. К тому же, как оказалось, демонстрировал этот жест Влахович не один раз.

Добавим, что ПСЖ готов заплатить за сербского нападающего 80 миллионов евро.

Душан Влахович перешел в "Ювентус" в январе 2022 года. В составе туринского клуба серб сыграл 63 матча, забил 23 гола и отдал 6 голевых передач.

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