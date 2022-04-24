Тренер "Манчестер Сити" призвал продолжать поддерживать Украину.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал выступление украинского защитника Александра Зинченко в матче против "Уотфорда".

Наставник "горожан" отметил эмоциональное состояние Александра, который переживает из-за войны, развязанной Россией в его стране, и призвал мировое сообщество не забывать об Украине.

"Это был нелегкий период для Алекса, учитывая то, что произошло в его стране с его близкими.

Люди забывают об Украине, теперь мы о ней больше не говорим, флагов Украины больше нет на трибунах, но Алекс живет этим каждый день.

Это был трудный период для него лично, и это еще один показательный момент, когда он смог несмотря ни на что продемонстрировать свой стиль игры, качество, видение поля. Он всегда сосредоточен, всегда сконцентрирован, и его невероятно ценят в раздевалке", - приводит слова Гвардиолы издание Goal.

Напомним, 23 апреля Зинченко провел великолепный поединок в рамках 34-го тура АПЛ против "Уотфорда". 25-летний хавбек сборной Украины вышел в стартовом матче и уже на 4-й минуте отличился результативной передачей. "Горожане" выиграли этот матч с разгромным счетом 5:1.

Всего в текущем сезоне Зинченко провел 21 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах и сделал три ассиста.

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