Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал выступление украинского защитника Александра Зинченко в матче против "Уотфорда".
Наставник "горожан" отметил эмоциональное состояние Александра, который переживает из-за войны, развязанной Россией в его стране, и призвал мировое сообщество не забывать об Украине.
"Это был нелегкий период для Алекса, учитывая то, что произошло в его стране с его близкими.
Люди забывают об Украине, теперь мы о ней больше не говорим, флагов Украины больше нет на трибунах, но Алекс живет этим каждый день.
Это был трудный период для него лично, и это еще один показательный момент, когда он смог несмотря ни на что продемонстрировать свой стиль игры, качество, видение поля. Он всегда сосредоточен, всегда сконцентрирован, и его невероятно ценят в раздевалке", - приводит слова Гвардиолы издание Goal.
Напомним, 23 апреля Зинченко провел великолепный поединок в рамках 34-го тура АПЛ против "Уотфорда". 25-летний хавбек сборной Украины вышел в стартовом матче и уже на 4-й минуте отличился результативной передачей. "Горожане" выиграли этот матч с разгромным счетом 5:1.
Всего в текущем сезоне Зинченко провел 21 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах и сделал три ассиста.
АПЛ: турнирная таблица
- "Манчестер Сити" набрал 80 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Второе место у "Ливерпуля", в активе которого на четыре балла меньше, но есть игра в запасе.
- "Челси" набрал 62 очка в 31 матче и занимает третью позицию. "Арсенал" (60 очков) - на четвертом месте.
- "Тоттенхэм" имеет 58 очков, а "МЮ" - 54. При чем сыгранных матчей у "канониров" и "шпор" по 33, а у "МЮ" - 34.
- "Уотфорд" занимает 19-е место (22 очка) и имеет мало шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.