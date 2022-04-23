Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился результативной передачей в поединке 34-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом".
25-летний украинец на 4-й минуте ассистировал Габриэлу Жезусу, который открыл счет. А 25-летний бразилец Жезус стал героем матча: он четыре раза поразил ворота соперника и отдал одну голевую передачу. Таким образом Жезус приложил ногу к каждому голу своей команды.
Зинченко впервые появился в стартовом составе "Ман Сити" в игре АПЛ с 12 февраля. Александр сыграл против "Уотфорда" все 90 минут. Для украинца это третья голевая передача в текущем сезоне. Всего Зинченко в 120 матчах за английский клуб отдал 10 ассистов. Также в его активе два гола.
Заметим, что Габи Жезус, вероятно, летом покинет "Ман Сити" - об этом пишут авторитетные инсайдеры.
Видео асиста Зинченко
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 5:1
Голы: Габриэль Жезус, 4, 23, 49, 53, Родри, 34 - Хассан Камара, 28
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт (Аке 63), Зинченко – де Брюйне (Гюндоган 57), Родри (Марез 71), Фернандиньо – Жезус, Стерлинг, Грилиш
Уотфорд: Фостер – Нгакия, Кабаселе, Самир (Кеткарт 68), Камара – Сиссоко, Луза (Кайембе 75), Клеверли – Сарр (Педру 68), Кинг, Деннис
АПЛ: турнирная таблица
- "Манчестер Сити" набрал 77 очков и занимает первую строчку. Второе место у "Ливерпуля", в активе которого на один балл меньше.
- "Челси" набрал 62 очка в 31 матче и занимает третью позицию. "Арсенал" (60 очков) - на четвертом месте.
- "Тоттенхэм" имеет 57 очков, а "МЮ" - 54. При чем сыгранных матчей у "канониров" - 33, у "шпор" - 32, у "МЮ" - 34.
- "Уотфорд" занимает 19-е место (22 очка) и имеет мало шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.