Александр Зинченко / фото REUTERS

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился результативной передачей в поединке 34-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом".

25-летний украинец на 4-й минуте ассистировал Габриэлу Жезусу, который открыл счет. А 25-летний бразилец Жезус стал героем матча: он четыре раза поразил ворота соперника и отдал одну голевую передачу. Таким образом Жезус приложил ногу к каждому голу своей команды.

Зинченко впервые появился в стартовом составе "Ман Сити" в игре АПЛ с 12 февраля. Александр сыграл против "Уотфорда" все 90 минут. Для украинца это третья голевая передача в текущем сезоне. Всего Зинченко в 120 матчах за английский клуб отдал 10 ассистов. Также в его активе два гола. 

Заметим, что Габи Жезус, вероятно, летом покинет "Ман Сити" - об этом пишут авторитетные инсайдеры.

Видео асиста Зинченко

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 5:1

Голы: Габриэль Жезус, 4, 23, 49, 53, Родри, 34 - Хассан Камара, 28

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Ляпорт (Аке 63), Зинченко – де Брюйне (Гюндоган 57), Родри (Марез 71), Фернандиньо – Жезус, Стерлинг, Грилиш

Уотфорд: Фостер – Нгакия, Кабаселе, Самир (Кеткарт 68), Камара – Сиссоко, Луза (Кайембе 75), Клеверли – Сарр (Педру 68), Кинг, Деннис

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АПЛ: турнирная таблица

  • "Манчестер Сити" набрал 77 очков и занимает первую строчку. Второе место у "Ливерпуля", в активе которого на один балл меньше.
  • "Челси" набрал 62 очка в 31 матче и занимает третью позицию. "Арсенал" (60 очков) - на четвертом месте. 
  • "Тоттенхэм" имеет 57 очков, а "МЮ" - 54. При чем сыгранных матчей у "канониров" - 33, у "шпор" - 32, у "МЮ" - 34.
  • "Уотфорд" занимает 19-е место (22 очка) и имеет мало шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.