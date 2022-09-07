Игор Йовичевич подвел итоги первого тура Лиги чемпионов.

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов одержал разгромную победу в гостях над "РБ Лейпциг".

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич высказался о победе своих подопечных.

"Верю в команду с первого дня, когда мы начали работать. Может, никто не ждал такой яркой победы, потому что мы прекрасно знали, против кого играем. "Лейпциг" – клуб с репутацией, который по бюджету входит в топ-3 в немецкой Бундеслиге. Клуб очень мощный, который, возможно, временно проходит через небольшой кризис. И мы использовали это. Но заслужили полностью такой результат, потому что играли сердцем.

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Когда играешь сердцем за страну, за Украину, то получается так, как сегодня. Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют. Все ребята отдались полностью, абсолютно все – и персонал, и все дали команде свою энергию вместе с фанатами, которые пришли нас поддержать на стадионе, и мы их чувствовали всё время. Эта синергия – и есть наша мощь.

Когда играешь только умом, то ты сознательно выбираешь стратегию, имеешь большую концентрацию, лучше реагируешь, можешь подсказать какому-то футболисту, что нужно делать. Потому что все спланировано. Но когда футболист имеет талант и начинает играть сердцем, а мы сегодня в дебютном матче играли за страну, за Украину, то это является очень большим плюсом для нашей команды с ментальной точки зрения. И в такой момент ты забываешь обо всем, ты соединяешься с матчем и просто летаешь по полю. И они не были уставшими. Возможно, завтра будут, но сегодня у них был такой адреналин, что они сами просто в шоке от того, как сыграли. Честно, я счастлив и рад за них, потому что мы показали, что можем.

Показали уровень, который должны держать и эту планку не опускать ниже. Потому что от нас сейчас будет требоваться и дальше играть так, что не всегда возможно, потому что это молодые игроки. Но я им благодарен, я их очень люблю, и мы будем продолжать работать дальше и скромно идти от матча к матчу. Это очень важно", - приводит слова Йовичевича официальный сайт "Шахтера".

Отметим, что в параллельном матче этой группы мадридский "Реал" на выезде разгромил шотландский "Селтик". Таким образом, после первого тура у "Шахтера" и "Реала" по три набранных балла.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в номинально домашнем матче сыграет против "Селтика", а "Реал" в Мадриде примет "РБ Лейпциг". Матчи запланированы на 14 сентября.

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