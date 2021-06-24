Адам Салаи / фото REUTERS

Сборная Венгрии на Евро-2020 едва не сотворила сенсацию, до последнего претендуя на выход из "группы смерти" с Францией, Португалией и Германией.

Венгерская сборная смогла набрать очки в матче с французами и немцами, причем Германию могла даже обыграть, но упустила победу.

Такой успех венгерской сборной можно объяснить не только игрой на поле, но и тем, как умеет мотивировать своих партнеров капитан команды Адам Салаи.

После вылета венгров с Евро-2020 в сети появилось видео мощной мотивационной речи Салаи, которую он произнес в раздевалке перед финальным матчем отбора на Евро-2020 против Исландии. Этот поединок состоялся в ноябре прошлого года и завершился волевой победой Венгрии со счетом 2:1. 

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"Мы хотели попасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш решающий матч. Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год. Это не должно давить на вас. Это возможность и радость, что на 120 минут у каждого есть работа, которой мы можем изменить этот год! Целый год! 14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать.

Как мы это сделаем? Сегодня не будет никого, кто устал. Никого, кто проиграет единоборство. Никого, кто упадет на землю. Сегодня я просто хочу увидеть, что мы гладиаторы! Что бы ни случилось, что бы ни случилось - усталости нет! И те, кто останется на скамейке, тоже решают исход матча! Вперед, Венгрия!", - сказал Салаи.

Видео опубликовано на странице sports.ru в Twitter.

"Какой молодец!", "Аж мурашки побежали по телу. Захотелось выйти с ними на поле и умереть за Венгрию", "Капитанище!", "Круто! Даже почти слезы навернулись", "Ярко", - комментируют болельщики.

Отметим, что 33-летний Салаи выступает за немецкий "Майнц". За сборную Венгрии он провел 69 матчей, в которых забил 23 гола.

Сборная Венгрии: результаты на Евро-2020

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Автор: Антон Дударь