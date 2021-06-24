Адам Салаи знает, как мотивировать партнеров по команде.

Сборная Венгрии на Евро-2020 едва не сотворила сенсацию, до последнего претендуя на выход из "группы смерти" с Францией, Португалией и Германией.

Венгерская сборная смогла набрать очки в матче с французами и немцами, причем Германию могла даже обыграть, но упустила победу.

Такой успех венгерской сборной можно объяснить не только игрой на поле, но и тем, как умеет мотивировать своих партнеров капитан команды Адам Салаи.

После вылета венгров с Евро-2020 в сети появилось видео мощной мотивационной речи Салаи, которую он произнес в раздевалке перед финальным матчем отбора на Евро-2020 против Исландии. Этот поединок состоялся в ноябре прошлого года и завершился волевой победой Венгрии со счетом 2:1.

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"Мы хотели попасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш решающий матч. Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год. Это не должно давить на вас. Это возможность и радость, что на 120 минут у каждого есть работа, которой мы можем изменить этот год! Целый год! 14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать.

Как мы это сделаем? Сегодня не будет никого, кто устал. Никого, кто проиграет единоборство. Никого, кто упадет на землю. Сегодня я просто хочу увидеть, что мы гладиаторы! Что бы ни случилось, что бы ни случилось - усталости нет! И те, кто останется на скамейке, тоже решают исход матча! Вперед, Венгрия!", - сказал Салаи.

Видео опубликовано на странице sports.ru в Twitter.

💔💔💔 Венгры не вышли в плей-офф Евро, но как же они героически бились!



Посмотрите, как мотивировал партнеров перед решающим матчем за право попасть на Евро капитан Адама Салаи. Мощь, настоящая капитанская речь!



Салаи забил сегодня Германии, но этого не хватило... pic.twitter.com/kUtLqqqXAk — Sports.ru (@sportsru) June 23, 2021

"Какой молодец!", "Аж мурашки побежали по телу. Захотелось выйти с ними на поле и умереть за Венгрию", "Капитанище!", "Круто! Даже почти слезы навернулись", "Ярко", - комментируют болельщики.

Отметим, что 33-летний Салаи выступает за немецкий "Майнц". За сборную Венгрии он провел 69 матчей, в которых забил 23 гола.

Сборная Венгрии: результаты на Евро-2020

Венгрия стартовала на турнире с поражения от Португалии. Венгры не пропускали на протяжении 84-х минут, но затем пропустили досадный гол после рикошета, гол с пенальти и, расклеившись, позволили сопернику отличиться еще раз - 0:3.

Во втором туре Венгрия отобрала очки у действующих чемпионов мира французов. Венгры забили первыми, но Франции удалось отыграться - 1:1.

В третьем туре Венгрия дважды выходила вперед в матче против Германии и претендовала на плей-офф, но гол Леона Горецки на 84-й минуте спас немцев - 2:2.

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Автор: Антон Дударь