"Горняки" гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Во вторник, 25 октября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью против "Селтика".

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич прокомментировал результат поединка и игру своих подопечных.

"Этот результат очень важен для нас.Мы воспринимаем это как большой успех. Ведь три месяца назад никто не верил в нас, однако мы верили. Мы верили в ежедневную работу. И это просто следствие той семейной атмосферы, что мы создали. Эти ребята - герои, действительно герои.

Это большая ответственность, и мы ощущали эту поддержку украинцев. Мы были сфокусированы и абсолютно мотивированы на игру. Мы знаем, что украинские солдаты сражаются и, к сожалению, гибнут каждый день. Постоянно помним об этом и пытаемся перенести их храбрость на футбольное поле. Сложно обрисовать эти эмоции. Идет война. И, как вам известно, я хорват по национальности, однако знаю украинцев уже 20 лет и прекрасно понимаю всю ситуацию. Однако важно также понимать ментальность происходящего. Поэтому мы чувствовали всю ответственность и гордость за то, что представляем Украину. Мы сражались до конца и верили, что можем победить. Это было непросто. И вообще вся эта политическая ситуация - она тяжелая. Но мы должны бороться дальше

Это еще одно чудо для нашей молодой команды. Мы начали этот проект три месяца назад. Мы чувствуем себя как одна семья и должны продолжать верить.

Мудрик? Его не остановить. В тот момент, когда ты думаешь, что можешь поймать его, он становится столь быстрым и взрывным. Он доминирует над оппонентами своим дриблингом и является действительно лучшим игроком.

Путевка в Лигу Европы уже у "Шахтера". Это очень важно для команды с точки зрения взросления, потому что мы молоды и хотим быть лучше.

Поединок против "РБ Лейпциг" будет очень трудным. Команда улучшилась под руководством Марко Розе, и сегодняшний результат подтверждает это. Это будет трудная игра, но мы верим, что сможем хорошо сыграть перед нашими болельщиками, и они помогут нам поверить, что Шахтер может и дальше прогрессировать", – приводит слова Йовичевича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, поединок "Селтика" и "Шахтера" завершился со счетом 1:1. Голом в составе донецкого клуба отличился Михаил Мудрик, за шотландцев забил Георгионс Якумакис.

После пяти туров в активе "горняков" 6 набранных очков и подопечные Йовичевича занимают третье место в турнирной таблице группы F. Лидирует в этом квартете мадридский "Реал", который заработал 10 баллов и уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ. Вторая строчка у "РБ Лейпциг" (9 очков). "Селтик" с двумя набранными баллами замыкает четверку.

За тур до завершения группового этапа Лиги чемпионов "горняки" гарантировали себе третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы.

Кроме того, "Шахтер" все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого команде Йовичевича в заключительном матче группового турнира необходимо обыграть немецкий "РБ Лейпциг".

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