Мауро Тассотти назвал ситуацию "несколько странной".

Итальянский ассистент Андрея Шевченко Мауро Тассотти заявил, что для него стало неожиданностью то, что Украинская ассоциация футбола не стала продлевать контракт с тренерским штабом.

Об этом Тассотти сказал во время пресс-конференции, которую собрал Шевченко.

"Это несколько странная ситуация. Мы здесь работали столько лет, и никаких разногласий между нами никогда не было. Мы очень ценим эти отношения", - сказал Тассотти.

"Что касается контракта, то мы были готовы и настроены идти вперед. Продолжать тут. Нам это казалось абсолютно логичным завершением последнего периода работы. Подготовка к чемпионату мира. И вдруг все случилось таким образом. Это непонятно. Я по этому поводу звонил Андрею. Можете себе представить, как мы были растеряны", - подчеркнул тренер.

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Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.

Теперь же Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ не стала продлевать соглашение.

Автор: Антон Дударь