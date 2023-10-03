К поединкам сборной Украины Михаил имеет шанс восстановиться.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, почему заменил Михаила Мудрика после первого тайма с "Фулхэмом" (2:0) в АПЛ.

По словам аргентинского наставника, 22-летний украинец получил легкую травму верхней части бедра.

"Важно, потому что это первый гол Миши. Он сыграл хорошо. Но в перерыве он почувствовал что-то в своем бедре. Также важный момент и для Брои. Рад за них обоих. Надеюсь, они будут готовы сыграть в следующем матче", - сказал Почеттино.

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Добавим, что 7 октября "Челси" в рамках АПЛ приедет в гости к "Бернли". А 14 октября и 17 октября сборная Украины проведет поединки квалификации Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии и есть высокая вероятность, что Мудрик к тому времени точно залечит микротравму.

Мудрик впервые забил за "Челси"

Напомним, что 2 октября Мудрик отметился дебютным голом в составе "Челси". Звездный вингер забил в ворота "Фулхэма" в матче АПЛ. 1145 минут понадобилось Мудрику, чтобы забить свой первый гол в составе "Челси". До этого Михаил дважды отмечался голевыми передачами за лондонский клуб.

Мудрик стал седьмым украинским футболистом, которому удалось забить гол в матчах элитного дивизиона чемпионата Англии.

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