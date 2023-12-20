"Челси" одолел "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

Во вторник, 19 декабря, "Челси" победил "Ньюкасл" (1:1, 4:2 пен) в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на замену в этом матче на 78-й минуте и забил гол на 90+2-й минуте, сравняв счет в игре. Также украинец реализовал свой удар в серии пенальти.

После матча Михаил Мудрик прокомментировал свой гол и победу "Челси".

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"Очевидно, это многое для меня означает. Иногда случаются вещи, когда вы верите друг в друга и верите до конца. В жизни все возможно. Иногда, когда игра складывается непросто, нужно продолжать давить и верить до последней секунды, потому что это футбол и все может случиться.

Перед игрой наш главный тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот титул. После этого матча наши планы не изменились. Мы смотрим вперед. Мы постараемся выиграть титул.

По моему скромному мнению, мы двигаемся в правильном направлении. Мы должны доверять тренировочному процессу, нашему тренеру и друг другу. У нас действительно сильная команда. Иногда, чтобы выиграть что-то большое, нам нужно время", - сказал Мудрик в комментарии BBC.

В текущем сезоне Михаил Мудрик сыграл 17 матчей в составе "Челси" во всех турнирах и забил 3 гола.

Свой следующий поединок "Челси" сыграет 24 декабря. В рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги лондонский клуб встретится с "Вулверхэмптоном".

В турнирной таблице чемпионата Англии "синие" занимают 10-е место с 22 баллами в активе.

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