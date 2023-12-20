Михаил Мудрик вышел на замену и стал одним из героев матча против "Ньюкасла".

Во вторник, 19 декабря, состоялся поединок 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором "Челси" принимал "Ньюкасл".

Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась победой "синих".

Счет в игре был открыт на 16-й минуте - отличился нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон. Казалось, что "сороки" выиграют эту игру, однако лондонский клуб от фиаско спас Михаил Мудрик. На 90+2-й минуте украинский вингер мощным ударом поразил ворота соперника и перевел игру в серию пенальти.

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В серии пенальти футболисты "Челси" реализовали все свои удары, в отличие от игроков "Ньюкасла". Кевин Триппьер и Мэтт Ричи не забили и в итоге "синие" завоевали путевк в полуфинал турнира.

Отметим, что Михаил Мудрик также реализовал свой удар в серии пенальти.

"Челси" - "Ньюкасл" - 1:1 (4:2 пен)

Голы: Мудрик, 90+2 - Уилсон, 16

"Челси": Петрович, Дисаси (Матсен 78), Силва, Бадьяшиль, Колвилл (Густо 46), Галлагер, Кайседо, Палмер, Энцо (Броя 32), Стерлинг (Мудрик 78), Джексон (Нкунку 69)

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт (Триппьер 46), Ласселс, Ботман (Берн 46), Ливраменто, Лонгстафф, Гимараэс, Майли, Альмирон, Уилсон, Гордон (Ритчи 52)

Предупреждения: Кайседо 2, Стерлинг 72, Галлагер 90+4, Мудрик 90+5 - Уилсон 87, Гимараес 90+5

Отметим, что украинский вингер начал эту игру на скамейке запасных. Он появился на поле на 78-й минуте, заменив Рахима Стерлинга. Статистический портал Sofascore оценил игру Мудрика в 7,3 балла.

Свой следующий поединок "Челси" сыграет 24 декабря. В рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги лондонский клуб встретится с "Вулверхэмптоном". "Ньюкасл" 23 декабря померяется силами с "Лутоном".

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