"Челси" опустился на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

В воскресенье, 24 сентября, в рамках шестого тура Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" противостоял "Астон Вилле".

Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Исход этого поединка решил гол нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса, который отличился на 73-й минуте встречи.

Видео дня

"Челси" - "Астон Вилла" - 0:1

Гол: Уоткинс, 73

"Челси": Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Мудрик (Чилуэлл, 61), Фернандес (Палмер, 68), Кайседо (Броя, 79), Стерлинг, Джексон (Угочукву, 68)

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Макгинн (Рэмзи, 75), Камара (Дендонкер, 90), Дуглас Луис, Дзаньоло (Бэйли, 75), Диаби (Тилеманс, 81), Уоткинс (Дуран, 90)

Удаление: Гюсто, 58

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на эту игру в основном составе и отыграл 61 минуту, затем его заменил Бен Чилуэлл. Для украинца это уже второй матч подряд, когда он выходит в старте за "Челси".

За эту игры статистический портал SofaScore поставил Мудрику 7,0 балла.

После шести туров в активе "Челси" 5 набранных очков. Подопечные Маурисио Почеттино занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" с 12 баллами идет на 6-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Челси" сыграет против "Фулхэм", а "Астон Вилла" встретится с "Брайтоном".

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