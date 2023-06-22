Еще в январе они стали игроками английских клубов.

Игроки сборной Украины по футболу Михаил Мудрик и Илья Забарный попали в обновленный список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию государства после окончания спортивного мероприятия.

Об этом говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта, которое обнародовало перечень нарушителей по состоянию на 21 июня, в который, кроме Мудрика и Забарного, попали еще 225 спортсменов.

Стоит отметить, что оба футболиста пересекли государственную границу этой зимой, когда уехали со своими командами (соответственно – "Шахтер" и "Динамо") на сборы, однако обратно не вернулись. В январе оба стали игроками клубов английской Премьер-лиги: Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси", а Забарный перебрался в "Борнмут".

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За последнюю неделю оба играли в составе национальной сборной в матчах отборочного этапа к чемпионату Европы 2024 года: 16 июня – против Северной Македонии, а 19 июня – против Мальты. После этого Мудрик отбыл в молодежную сборную Украины, которая на данный момент участвует в чемпионате Европы U21.

Стоит отметить, что ни Мудрик, ни Забарный не попали в первый вариант перечня нарушителей, который Министерство молодежи и спорта обнародовало в конце мая.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года правительство внесло изменения в правила пересечения границы украинцами. Выезжать могут участники сборных по олимпийским, паралимпийским и не олимпийским видам спорта, тренеры, ответственные за подготовку спортсменов к соревнованиям, судьи и другие лица, сопровождающие спортсменов. Также могут пересекать границу члены клубов по игровым видам спорта высших дивизионов, тренеры, судьи и другие лица, их сопровождающие.

Участники клубов по игровым видам спорта должны подтверждать цель поездки с помощью письма министра или лица, временно исполняющего его обязанности в Государственную пограничную службу о пересечении границы.

Спортсмены, тренеры и судьи национальных сборных должны находиться за границей не более календарного месяца с момента въезда, но на меньшее, чем предусматривают сроки проведения соревнования.

Если в календарном плане есть другое мероприятие, проходящее в другой стране не позднее, чем за десять рабочих дней после завершения первого, срок поездки может быть полонгирован.

Для спортсменов, выступающих в клубах по игровым видам спорта, сроки пребывания за границей аналогичны, но продление требуется письмо от министра молодежи и спорта к Госпогранслужбе.

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