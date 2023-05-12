Андрей может поработать с Жозе Моуринью.

Голкипер мадридского "Реала" и национальной сборной Украины Андрей Лунин вскоре может сменить клуб. Согласно информации ресурса Fichajes.net, в переходе вратаря лично заинтересован тренер "Ромы" Жозе Моуринью.

Легендарный португальский наставник хочет усилить последнюю линию команды. Именно Лунина он считает хорошей кандидатурой на вратарскую позицию.

Моуринью видит в украинце перспективу, несмотря на то, что тот редко играет в составе "Реала".

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"Рома" хочет арендовать Андрея на следующий сезон, а также рассматривает вариант с полноценным трансфером. Римляне готовы заплатить за голкипера 15 миллионов долларов. По их мнению, такая сумма покроет расходы мадридского клуба на Лунина.

Отметим, что текущий контракт вратаря со "сливочными" действует до лета 2024-го года. Лунин находится в составе "Реала" с лета 2018-го года – тогда он перешел из луганской "Зари" за 8,5 млн евро.

За пять лет контракта в Мадриде украинец трижды выступал в других испанских клубах на правах аренды: "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

На протяжении последних двух лет Андрей является вторым голкипером "Реала". За этот период Лунин провел в общей сложности 17 матчей, подавляющее большинство из которых в текущем сезоне (12). Стоит отметить, что Андрей вместе со "сливочными" одержал победу во всех турнирах, в которых участвовал: Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Испании, чемпионате Испании, Суперкубке Европы и Клубном чемпионате мира.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вратаря сборной Украины в пять миллионов евро.

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