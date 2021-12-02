Дарио Срна заявил, что "Шахтер" исправит ошибки этого сезона.

Директор "Шахтера" Дарио Срна нашел положительную сторону в досрочном вылете "горняков" из еврокубков.

Срну цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Еврокубков у нас уже нет: может, это и хорошо, чтобы побольше поработали вместе. Был тяжелый период в 27 игр до сегодня, футболисты устали, но это не алиби. Мы принимаем то, что заняли четвертое место и не попали в весеннюю часть еврокубков. Это наша вина, должны брать ответственность, но в будущем, я думаю, мы эту ошибку исправим", - сказал Срна.

Он также сказал, что зимой "Шахтер" может усилиться:

"Попробуем усилиться и сделать "Шахтер" еще сильнее, чем он есть. Уверен и надеюсь, что мы сделаем все, чтобы эту половину сезона закончить красиво, а следующий год начать на другой ноте".

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"Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов

В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сумел набрать только одно очко - в матче первого круга против "Интера".

"Шахтер" уже точно останется последним в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". Это значит, что "горняки" весной не сыграют даже в Лиге Европы.

В пяти матчах группового этапа ЛЧ "горняки" смогли забить только один гол.

"Шахтер" не сумел пробиться в евровесну впервые за десять лет.

Автор: Антон Дударь