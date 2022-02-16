Звезды "Динамо" решили обратиться к болельщикам в сложный для Украины период.

Футболисты действующего чемпиона Украины киевского "Динамо", бывшие игроки "бело-синих" и представители тренерского штаба выразили слова поддержки нашей стране в День единения.

В видеоролике, который был опубликован на официальном Youtube-канале "Динамо", участие приняли десять футболистов.

"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна – это наша единственная Украина", – отметили в пресс-службе "Динамо".

В ролике принимают участие, в частности, родившийся в Одессе Георгий Бущан, Руслан Нещерет, родившийся в Мукачево Закарпатской области, Андрей Ярмоленко, выросший в Чернигове, Виталий Миколенко, родившийся в Черкассах, коренной киевлянин Илья Забарный, а также представители Харькова, Донецка и других городов.

"Украина - это Европа. Моя Украина - единственная", – подчеркнули представители киевского клуба.

Напомним, указом президента Украины Владимира Зеленского 16 февраля 2022 года объявлено Днем единения.

В День единения на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом.

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