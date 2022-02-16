Футболисты действующего чемпиона Украины киевского "Динамо", бывшие игроки "бело-синих" и представители тренерского штаба выразили слова поддержки нашей стране в День единения.
В видеоролике, который был опубликован на официальном Youtube-канале "Динамо", участие приняли десять футболистов.
"Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна – это наша единственная Украина", – отметили в пресс-службе "Динамо".
В ролике принимают участие, в частности, родившийся в Одессе Георгий Бущан, Руслан Нещерет, родившийся в Мукачево Закарпатской области, Андрей Ярмоленко, выросший в Чернигове, Виталий Миколенко, родившийся в Черкассах, коренной киевлянин Илья Забарный, а также представители Харькова, Донецка и других городов.
"Украина - это Европа. Моя Украина - единственная", – подчеркнули представители киевского клуба.
Напомним, указом президента Украины Владимира Зеленского 16 февраля 2022 года объявлено Днем единения.
В День единения на ведущих общенациональных и региональных телеканалах проходит Марафон единения #UAразом.
"Динамо" Киев: подготовка к весенней части сезона
- Свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).
- На втором сборе динамовцы переиграли черногорский "Рудар Плевлю" (1:0), "Динамо" Тбилиси (1:0), болгарский "Лудогорец" (4:1) и сербский "Чукарички" (3:2), а также сыграли вничью против болгарского "Левски" (1:1).