Жозе Моуринью впервые в своей карьере проиграла в финале еврокубка.

В среду, 31 мая, в финале Лиги Европы УЕФА "Рома" проиграла "Севильи" в серии пенальти.

После игры главный тренер римлян Жозе Моуринью прокомментировал результат встречи. Португальский специалист отметил, что несмотря на поражение, он горд своими футболистами.

"Мы ощущали давление против команды, в которой больше талантов, чем у нас. Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным. Мы усердно отрабатывали пенальти, но не забили дважды, хотя упущенные возможности были не только в серии 11-метровых.

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Пауло Дибала? Я молчал о нем в последние два или три дня. У него была серьезная травма. Когда смотришь на игру Пауло, становится ясно, что с ним наши результаты за последние два месяца были бы другими.

Мои поздравления "Севилье". Но вместе с тем хочу поздравить и своих парней. Они должны ехать домой со спокойной душой и гордиться тем, чего достигли. Это мои ребята из Будапешта!", - сказал Моуринью.

Поединок "Ромы" и "Севильи" завершился вничью со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти испанский клуб выиграл со счетом 4:1.

Отметим, что "Севилья" выиграла Лигу Европы 7 раз в своей истории. Испанский клуб является рекордсменом турнира по этому показателю.

Жозе Моуринью впервые в своей карьере проиграл в финале Лиге Европы. Ранее именитый португалец побеждал в каждом из пяти своих финалов.

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