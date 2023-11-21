Молодежная сборная Украины уверенно лидирует в группе отбора на первенство Европы.

Во вторник, 21 ноября, состоялся поединок шестого тура отбора на молодежный Евро-2025, в котором сборная Украины U21 играла против сверстников из Азербайджана.

Номинально домашний матч из-за войны в Украине "сине-желтые" играли на стадионе "Нуэва-Кондомина" в Мурсии (Испания). Игра завершилась победой украинской команды.

Исход этой встречи решил гол Владимира Бражко, который уверенно реализовал пенальти на 34-й минуте встречи.

Видео дня

Украина U21 - Азербайджан U21 - 1:0

Гол: Бражко, 34 пен

Украина U21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Ярмолюк (Рубчинский 52), Очеретько, Волошин (Кучерявый 74), Краснопир (Вьюнник 74), Квасница (Скорко 90+1)

Азербайджан U21: Самигуллин, Хасанов, Гусейнов, Дамадаев, Сафаров, Джафаров, Рзаев, Юсифи, Акхунзаде, Абдуллаев (Велиев 64)

Молодежная сборная Украины уверенно лидирует в турнирной таблице группы F отбора на Евро-2025. "Сине-желтые" набрали 15 очков, выиграв 5 матчей из 5. Далее в таблице идут сборные Англии и Сербии - по 9 очков. У Люксембурга, Северной Ирландии и Азербайджана по 3 балла.

В следующем туре квалификации молодежного Евро-2025 украинская команда сыграет против Азербайджана в гостях. Встреча состоится 26 марта 2024 года.

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