В ночь на 27 августа состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС, в котором "Интер Майами" играл против "Нью-Йорк Ред Буллз".
Встреча команд проходила на стадионе "Ред Булл Арена" и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
В составе "Интер Майами" голами отличились Диего Гомес и Лионель Месси. Отметим, что звездный аргентинский нападающий начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте. Для аргентинца это была дебютная игра в МЛС.
Украинский защитник "Интера Майами" Сергей Кривцов не попал в заявку на матч.
"Нью-Йорк Ред Буллз" - "Интер Майами" - 0:2
Голы: Гомес, 37, Месси, 89
Обзор матча:
Этой победой "Интер Майами" прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате МЛС.
В следующем туре команда встретится с "Нэшвиллом". "Нью-Йорк Ред Буллз", в свою очередь, встретится с "Нью-Инглэнд Революшн". Оба матча состоятся 31 августа.
Напомним, ранее "Интер Майами" стал победителем Кубка лиг-2023 и пробился в финал Открытого кубка США.