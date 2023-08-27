"Интер Майами" прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС.

В ночь на 27 августа состоялся поединок регулярного чемпионата МЛС, в котором "Интер Майами" играл против "Нью-Йорк Ред Буллз".

Встреча команд проходила на стадионе "Ред Булл Арена" и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе "Интер Майами" голами отличились Диего Гомес и Лионель Месси. Отметим, что звездный аргентинский нападающий начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте. Для аргентинца это была дебютная игра в МЛС.

Украинский защитник "Интера Майами" Сергей Кривцов не попал в заявку на матч.

"Нью-Йорк Ред Буллз" - "Интер Майами" - 0:2

Голы: Гомес, 37, Месси, 89

Обзор матча:

Этой победой "Интер Майами" прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате МЛС.

В следующем туре команда встретится с "Нэшвиллом". "Нью-Йорк Ред Буллз", в свою очередь, встретится с "Нью-Инглэнд Революшн". Оба матча состоятся 31 августа.

Напомним, ранее "Интер Майами" стал победителем Кубка лиг-2023 и пробился в финал Открытого кубка США.

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