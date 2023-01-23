"Днепр-1" качественно усилил линию обороны.

Левый защитник национальной сборной Коста-Рики Рональд Матаррита продолжит свою карьеру в украинском клубе "Днепр-1".

Официальный сайт "Днепра-1" сообщает, что с 28-летним игроком был подписан контракт на два года. Финансовая сторона сделки остается неизвестной.

В украинский клуб Матаррита перешел в статусе свободного агента.

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"Прежде всего, хочу поблагодарить всех членов команды за теплый прием. Это очень трогательно, и я сейчас нахожусь в предвкушении нового вызова.

Это очень волнующий момент - мой первый переезд в европейский футбол, в столь большую команду. Как я узнал такую возможность? Один из агентов сказал мне, что есть предложение. После завершения контракта с Цинциннати я сфокусировался на продолжении карьеры в Европе, и, узнав об интересе со стороны "Днепра-1", сразу выбрал этот вариант", - приводит слова Матарриты пресс-служба "Днепра-1".

Последним клубом костариканского футболиста был американский "Цинциннати". Также он защищал цвета "Нью-Йорк Сити".

В общей сложности в североамериканской МЛС Рональд провел 7 сезонов. За этот период сыграл 147 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.

Стоит также отметить, что Рональд Матаррита принял участие в двух матчах сборной Коста-Рики на ЧМ-2022 в Катаре против Испании и Германии. В обеих играх он выходил со скамейки запасных.

Всего за национальную сборную Коста-Рики Рональд сыграл 54 матча, в которых отметился 3 голами и 4 голевыми передачами.

Трансферная стоимость 28-летнего защитника по данным портала Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

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