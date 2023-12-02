Победу "Ювентусу" принесли голы Адриена Рабьо и Федерико Гатти.

В пятницу, 1 декабря, состоялся поединок 14-го тура итальянской Серии А, в котором "Монца" принимала "Ювентус".

Игра проходила на стадионе "Бриантео" и завершилась победой туринского клуба.

Счет в игре был открыт на 12-й минуте встречи - полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо забил после передачи Ганса Кавильи. На 90+2-й минуте матча "Монца" сенсационно сравняла счет - отличился Валентин Карбони. Однако туринцам все же удалось вырвать победу и завоевать три очка в этой игре, благодаря голу Федерико Гатти, который забил на 90+4-й минуте после передачи Адриена Рабьо.

Видео дня

"Монца" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Карбони, 90+1 - Рабьо, 12, Гатти, 90+4

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли (Коломбо, 46), Кальдирола, Д`Амброзио, Мари (Карбони, 66), Кирьякопулос (Педру Перейра, 66), Гальярдини, Пессина, Мачин (Мота, 46), Кольпани (Карбони, 76), Чурриа

"Ювентус": Щенсны, Камбьязо (Локателли, 87), Алекс Сандро, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Николусси-Кавилья (Данило, 70), Маккенни, Кьеза (Кин, 76), Влахович (Милик, 70)

Предупреждения: Кирьякопулос (9), Бремер (30), Милик (81)

Обзор матча:

"Ювентус" набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, опередив миланский "Интер" на один балл. "Монца" с 18 баллами занимает 10-е место.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет против "Наполи", а "Монца" встретится с "Дженоа".

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