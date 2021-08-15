"Горняки" проведут выездной матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" 17 августа проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против французского "Монако". На кону в двухматчевом противостоянии будет путевка в групповой этап ЛЧ.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Монако - Шахтер.

Букмекеры считают украинский клуб аутсайдером как первого матча, так и всего противостояния.

На победу "Монако" в домашней игре дается коэффициент 1,71, тогда как на победу "Шахтера" - 4,90, а на ничью - 3,80.

На то, что по итогам двух матчей в следующий этап пройдет "Шахтер", букмекеры выставили коэффициент 2,34, тогда как на проход "Монако" - 1,60.

Монако - Шахтер: перед матчем

Матч "Монако" - "Шахтер" на стадионе "Луи II" начнется в 22.00.

На предыдущей стадии квалификации "Монако" выбил из борьбы "Спарту" (2:0 и 3:1).

"Шахтер" по сумме двух встреч прошел бельгийский "Генк" (2:1 и 2:1).

Друг против друга "Монако" и "Шахтер" ранее играли в далеком 1979 году. Тогда в 1/32 финала Кубка УЕФА "Шахтер" победил в первой игре (2:1), но уступил в ответной (0:2).

Автор: Антон Дударь