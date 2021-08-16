"Горняки" в рамках квалификации Лиги чемпионов сыграют во Франции.

Донецкий "Шахтер" 17 августа проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Монако".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Монако - Шахтер.

Монако - Шахтер: где смотреть матч

Прямую трансляцию противостояния французского и украинского клубов можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором еврокубков в Украине. Также трансляция будет доступна на платформе "Воля TV".

Начало матча - в 22.00.

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Перед игрой эксперты обсудят шансы команд в этом матче. Начало студии - в 21.00.

Монако - Шахтер: перед матчем

Матч "Монако" - "Шахтер" на стадионе "Луи II" начнется в 22.00.

На предыдущей стадии квалификации "Монако" выбил из борьбы "Спарту" (2:0 и 3:1).

"Шахтер" по сумме двух встреч прошел бельгийский "Генк" (2:1 и 2:1).

Друг против друга "Монако" и "Шахтер" ранее играли в далеком 1979 году. Тогда в 1/32 финала Кубка УЕФА "Шахтер" победил в первой игре (2:1), но уступил в ответной (0:2).

Матч будет судить нидерландский рефери Данни Маккели, который недавно прославился спорным пенальти в полуфинале Евро-2020 Дания - Англия.

Автор: Антон Дударь