Целью проекта является блокировка российских команд и бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию.

Легенда мирового футбола и бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запускают проект "Спортивный фронт".

Это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного сообщества к войне в Украине. Цель кампании - блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта.

"Из-за войны в Украине все стадионы умолкли. Тишину разорвали российские обстрелы, взрывы российских ракет и российских фосфорных бомб. Тишину разорвали крики украинских женщин и слезы украинских детей. Большинство российских спортсменов молчат. Это молчание и дальше убивает украинцев.

Украинские стадионы умолкли. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать. Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война в Украине.

Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", - сказал Шевченко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.

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