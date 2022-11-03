Игор Йовичевич прокомментировал матч 6-го тура Лиги чемпионов "Шахтера" против "Лейпцига".

В среду, 2 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Лейпцигу" (0:4).

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич прокомментировал результат поединка против немецкого клуба.

"Почему такие разные результаты против "Лейпцига"? Потому что "Лейпциг" сейчас и тогда тоже разный. Играют на пике формы, из-за побед набрали уверенности и очень уверенно выглядят. Это доказывают последние матчи. Команда вообще не проигрывает и побеждает "Реал", забивая трижды и имея возможность забить еще. Должны уважать ее.

Видео дня

Мы испытывали слишком большую ответственность и психологическое давление, что, возможно, можем совершить ту огромную историю, которая стояла как задача перед нами. Должен верить, что это возможно. И ответственность заставляет ошибаться в первом, втором, третьем… Три гола привезли себе. Это и есть то давление.

Но такие ситуации, такие поражения, такой уровень "Лейпцига" дают мне думать, что должны больше ценить то, что сделали. Не хочу сейчас делать трагедию, потому что играли против очень качественного оппонента, заслуживающего быть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы показали, что мы команда, и остаемся командой, когда проигрываем. Они победили заслуженно.

Мы сейчас находимся в такой ситуации, что то, что делает команда - это невероятно. Играем чемпионат страны, в которой война идет. Должен думать о других вещах, не только о футболе.

По-спортивному, мои пацаны – герои. Критиковать очень легко, хотя здесь не за что критиковать. Когда играет "Днепр-1", когда играет "Динамо", мы должны быть все вместе. Должны поддерживать друг друга. Должны болеть друг за друга, потому что это Украина.

Такие экстремальные моменты меняют менталитет страны, нам это сменило менталитет 30 лет назад. Через не могу, никогда не сдаешься, меняешь характер. Веришь в невозможное. В будущем все будет хорошо, потому что таланты есть", - сказал Йовичевич в эфире MEGOGO

Кроме того, хорватский специалист оценил перспективы "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы, где "горняки" весной продолжат свой путь в еврокубках.

"Перспективы в Лиге Европы? Посмотрим. Когда будем играть в одинаковых условиях, пройдем сборы. Потому что должны знать, что некоторые из наших новичков вообще не проходили сборы, мы по ходу ЛЧ знакомились и наигрывали модель.

Думаю, в Лиге Европы будем еще лучше и конкурентнее. Имеем вдохновение, амбиции, а время еще есть. Мы сделали неожиданный шаг для многих болельщиков, но это истощает. Здесь нечего стесняться, многие команды имеют значительно большие бюджеты, более качественные составы. В некоторых поединках ты просто можешь сыграть хуже", – сказал Йовичевич.

Напомним, донецкий "Шахтер" в групповом раунде Лиги чемпионов играл в квартете F с мадридским "Реалом", немецким клубом "РБ Лейпциг" и шотландским "Селтиком". "Горняки" набрали шесть очков, заняли третье место в группе и завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы.

В 1/8 финала ЛЧ из этой группы вышли "Реал" и "Лейпциг", занявшие первое и второе место соответственно. Испанский гранд заработал 13 очков, у немецкого клуба - 12.

Шотландский "Селтик" с двумя баллами финишировал на последнем месте.

Лучшим бомбардиром "Шахтера" на стадии группового этапа ЛЧ стал Михаил Мудрик. На счету 21-летнего вингера 3 забитых гола и два ассиста.

Вас также могут заинтересовать новости: