Усик признался, что исполнил мечту своего детства.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свой дебют в составе житомирского "Полесья" в матче против ривненского "Вереса" на турнире Winter Cup в Турции. Поединок завершился победой команды из Житомира со счетом 2:1.

В комментарии официальному YouTube-каналу Первой лиги спортсмен признался, что получив предложение дебютировать в футболе он сначала колебался, поскольку не знал, как отреагирует коллектив. Тем не менее, Усик отметил, что в команде его приняли очень хорошо.

"Эмоции вообще зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: "Э, ты поаккуратней там". Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.

Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства - сыграл за профессиональную команду. "Полесье" - это сила", - сказал Усик.

Читайте такжеПоражение, за которое не стыдно: сборная Украины уступила России в полуфинале Евро-2022 (видео)Добавим, что Александр Усик появился на поле в матче против "Вереса" на 77-й минуте. 35-летний боксер-футболист имел даже возможность забить гол, но с близкого расстояния не попал по мячу.

Обзор матча:

Также в этот день был сыгран второй поединок первого тура турнира, в котором "Металлист" серии пенальти одолел одесский "Черноморец" (3:3, пенальти 6:5)

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