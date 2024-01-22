"Шахтер" в контрольном матче обыграл "Пюник" из Армении.

В понедельник, 22 января, донецкий "Шахтер" сыграл свой первый матч в 2024 году. В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции "горняки" в контрольном поединке уверенно обыграли "Пюник".

Уже на 14-й минуте первым результативным действием за донецкий клуб отличился многомиллионный новичок "Шахтера" Кевин. Бразилец получил мяч на фланге, обыграл защитника, ворвался в штрафную и отдал прекрасную передачу на Зубкова, который ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

На 82-й минуте "горняки" удвоили свое преимущество - отличился 17-летний полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов, воспользовавшийся грубой ошибкой защитников "Пюника".

"Шахтер" - "Пюник" - 2:0

Голы: Зубков, 14, Цуканов, 82

Видео гола Зубкова и ассиста Кевина:

Отметим, что бразилец Кевин стал первым и пока единственным новичком "Шахтера" в зимнее трансферное окно. За молодого бразильца "горняки" заплатили "Палмейрасу" 12 миллионов евро. Кевин подписал с дончанами контракт на 5 лет.

Тренировочный сбор "Шахтера" в турецком Белеке начался 14 января и продлится до 13 февраля. В рамках этого сбора команда Марино Пушича планирует провести шесть контрольных матчей.

Первый официальный матч "Шахтер" сыграет 15 февраля против французского "Марселя" в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Напомним, после первой половины сезона "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. За 15 матчей "горняки" набрали 31 очко.

Первый поединок в рамках УПЛ "Шахтер" сыграет 24 февраля против "Александрии".

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