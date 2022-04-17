У Андрея Шевченко было предчувствие, что в 2014 году было только начало украино-российской войны.

Бывший главный тренер итальянского "Дженоа" и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к россиянам.

45-летний коуч дал интервью Дмитрию Гордону.

– Мое общение после 2013 года, после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе – уже тогда они (россияне – прим.) очень сильно поменялись. Я практически не общался с русской прессой, у меня было предчувствие, что это только начало. Я не мог до конца поверить, что на такой шаг можно пойти.

Сейчас у меня совершенно негативная позиция по отношению к "русскому миру". Я его не воспринимаю. Никакие действия не могут оправдать то, что они начали против украинского народа. Это не просто война, это геноцид.

– Ты плакал за это время?

– Много раз, много раз. Я думаю, у всех было одинаковое состояние. Неопределенность, нервозность, это настроение много раз менялось в течение дня – это был огромный стресс для всех. Для меня было главной задачей – как помочь и что я могу сделать, – сказал Шевченко.

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